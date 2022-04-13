Рябков: США так и не раскрыли информацию о биолабораториях на Украине

США до сих пор не ответили на призывы российской стороны предоставить информацию о деятельности американских специалистов в биолабораториях на Украине. Такое поведение Вашингтона подтверждает обоснованность опасений Москвы, сказал в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что заседания Совбеза ООН в марте и неформальная встреча «по формуле Арриа» в начале апреля показали, что США и их союзники не могут дать ответы на поставленные Россией вопросы.

Нет реакции и на наши призывы предоставить всю информацию о военно-биологической активности США в лабораториях на территории Украины и на других объектах за пределами их национальных границ. Это подтверждает обоснованность наших опасений, — сказал дипломат.

Он допустил, что Москва может задействовать механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Согласно её статьям, страны-участницы должны сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по документу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США должны предоставить полную информацию по биологическим лабораториям. Он подчеркнул, что эти данные интересуют не только РФ, но и другие страны мира. Песков уточнил, что стратегия США по биолабораториям «хорошо известна», но всё ещё «непрозрачна» и по ней очень много вопросов.

Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал там американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов.