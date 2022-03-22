Рябков: с биолабораториями США на Украине нельзя мириться

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что военно-биологические проекты США на Украине выполняют «деструктивную роль» и вызывают озабоченности. По его словам, которые приводит ТАСС, США и киевский режим играли и продолжают играть негативную роль в военно-биологической сфере, тогда как Россия по-прежнему рассчитывает на поддержку союзников и партнёров по вопросам биологической безопасности.

Вскрылись проблемы, о которых мы говорили давно, но масштаб этих проблем таков, что с ними просто нельзя мириться​. Военно-биологические программы США, которые осуществлялись на территории Украины, — это предмет глубокой озабоченности с точки зрения нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и перспектив создания <...> биологического оружия, — с казал Рябков.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что цель России в этой сфере — укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Для этого Москва нуждается в союзниках, поскольку, по его словам, США блокируют эти попытки на протяжении более 20 лет.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.