Рябков: Россия по-прежнему открыта для диалога с американским бизнесом
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
14:47, 13 апреля 2022
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Россия на фоне введения западными странами санкций не закрывается от внешнего мира и по-прежнему открыта для диалога с американским бизнесом, заявил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, в США, похоже, готовы жертвовать интересами собственных компаний, которые занимали лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику. Дипломат отметил, что до начала военной операции на Украине для американских компаний российский фондовый рынок был одним из самых привлекательных и доходных.
Мы по-прежнему открыты для диалога с американским бизнесом. Многие компании сейчас размышляют — уйти под прессингом наших недругов или остаться на российском рынке. Это их выбор, насильно никого не держим, — сказал он.
Замглавы МИД России указал, что американские власти своими действия в отношении Москвы приносят в жертву здравый смысл и экономическую выгоду сиюминутным политическим целям. Рябков отметил, что Вашингтон «с маниакальной настойчивостью» штампует антироссийские санкции, их количество давно перевалило за сотню.
Ранее газета Financial Times написала, что США следят за транзакциями бизнесменов и компаний из России, которые пытаются обойти западные санкции. Под надзором Минфина США даже те, кто под рестрикции не попал, но может помогать в преодолении ограничений. По словам источника, нарушители санкционного режима рискуют лишиться доступа не только к финансовой системе США, но также и к работающим в евро и фунтах рынкам благодаря координации ограничений со стороны США, Евросоюза и Великобритании.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что санкции США в отношении российских банков являются прямым ударом по простым гражданам России. По его словам, такая политика показывает настоящие цели Белого дома.