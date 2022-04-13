Рябков: Россия по-прежнему открыта для диалога с американским бизнесом

Россия на фоне введения западными странами санкций не закрывается от внешнего мира и по-прежнему открыта для диалога с американским бизнесом, заявил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, в США, похоже, готовы жертвовать интересами собственных компаний, которые занимали лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику. Дипломат отметил, что до начала военной операции на Украине для американских компаний российский фондовый рынок был одним из самых привлекательных и доходных.

Мы по-прежнему открыты для диалога с американским бизнесом. Многие компании сейчас размышляют — уйти под прессингом наших недругов или остаться на российском рынке. Это их выбор, насильно никого не держим, — сказал он.

Замглавы МИД России указал, что американские власти своими действия в отношении Москвы приносят в жертву здравый смысл и экономическую выгоду сиюминутным политическим целям. Рябков отметил, что Вашингтон «с маниакальной настойчивостью» штампует антироссийские санкции, их количество давно перевалило за сотню.

Ранее газета Financial Times написала , что США следят за транзакциями бизнесменов и компаний из России, которые пытаются обойти западные санкции. Под надзором Минфина США даже те, кто под рестрикции не попал, но может помогать в преодолении ограничений. По словам источника, нарушители санкционного режима рискуют лишиться доступа не только к финансовой системе США, но также и к работающим в евро и фунтах рынкам благодаря координации ограничений со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что санкции США в отношении российских банков являются прямым ударом по простым гражданам России. По его словам, такая политика показывает настоящие цели Белого дома.