Рябков прокомментировал отход Ирана от СВПД

https://static.news.ru/photo/bcfe01a8-3947-11eb-b267-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: МИД РФ/vk.com

Иран намерен установить новые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе, что не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщалось, что Иран планирует установить ещё три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе.

Безусловно, данный шаг не добавляет позитива в и без того достаточно сложную и напряжённую атмосферу вокруг иранской ядерной программы, — цитирует его РИА Новости.

Рябков добавил, что Иран постепенно отходит от добровольных обязательств в рамках СВПД. При этом встаёт вопрос, что необходимо сделать для повышения шансов на сохранение договора.

По мнению дипломата, сейчас от всех сторон требуется проявление выдержки и ответственности. Россия, в свою очередь, ведёт работу с коллегами из других заинтересованных стран по сохранению СВПД.

Он отметил, что Москва осудила недавнее убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, охарактеризовав это как террористический акт, ответственные за который «должны быть выявлены».

Сейчас СВПД позволяет Тегерану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Власти должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны. Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%.

Как сообщал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде является терактом с целью провокации Ирана.