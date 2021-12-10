Рябков предложил переименовать американский «саммит за демократию»

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Латвийский прокурор Юрис Юрисс получил награду от Госдепартамента США за борьбу с коррупцией, сообщает издание argumenti.ru. Юрисс сыграл важную роль в деле бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Он стал одним из 12 лауреатов американской награды.

Премия «Чемпион по борьбе с коррупцией» — возможность отметить историю успеха в связи с Международным днём борьбы с коррупцией и «саммитом за демократию» 9 декабря, — заявил посол США в...