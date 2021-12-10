Рябков предложил переименовать американский «саммит за демократию»

Было бы честнее и правильнее, если бы США назвали свои мероприятия «Саммитом за доминирование», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции. Так он предложил переименовать созданный по инициативе Вашингтона «Саммит демократий», так как, по его мнению, он «имеет опосредованное отношение к демократии».
Это название не более чем хэштег. Это клич, который сигнализирует то, что союзники, единомышленники и те, кто хочет попасть в этот разряд, должны собраться в этом формате для обсуждения вопросов, которые относятся не к теме прав и свободы человека, а больше к вопросам к геополитики и доминирования в мире, — сказал Рябков.
Ранее в Китае высмеяли идею США провести «саммит демократий». Глава канцелярии политических исследований Центрального комитета Коммунистической партии КНР Цзян Цзиньцюань заявил, что идея США на фоне множества проблем в западных странах довольно иронична. Истинной целью этого мероприятия является подавление других государств и раскол мира.