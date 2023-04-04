Рябков описал отношения России и США словом из четырех букв Рябков заявил, что отношения России и США разрушены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Отношения России и США разрушены, их можно описать словом «крах», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ухудшение произошло не по вине Москвы.

Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США, — сказал Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую, шестую по счету (с 1993 года) редакцию Концепции внешней политики страны. В документе отмечено, что курс России в отношении США носит комбинированный характер. При этом учитывается роль Вашингтона как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития, который является главным источником антироссийской политики.

Также в документе указано, что Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между двумя странами.

В конце февраля американский президент Джо Байден в ходе своего выступления в Польше обратился к россиянам. Он заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России или установлению контроля над ней, а граждане РФ не являются врагами Соединенных Штатов.