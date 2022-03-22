Рябков назвал условие, при котором возможна нормализация отношений РФ с США

США для сохранения отношений с Россией должны прекратить угрожать в адрес Москвы, а также прекратить накачивать Украину вооружениями. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. При этом, по его словам, у двух стран появятся перспективы для нормализации отношений, если Вашингтон окажет влияние на украинские власти.

Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что этого не произойдёт, к сожалению, тогда вообще будет, я думаю, определённая перспектива для нормализации отношений, — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что основную ответственность за текущие российско-американские отношения несёт Вашингтон. Дипломат, в частности, напомнил , что накануне американскому послу была передана нота протеста, в которой говорится, что заявления США в адрес России поставили двусторонние отношения на грань разрыва.

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в российский МИД 21 марта из-за заявлений американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. 46-й президент США назвал Путина «воeнным преступником» из-за событий на Украине. В Кремле, комментируя высказывания Байдена, отметили, что такие слова «абсолютно непозволительны и непростительны».

Позже американский президент позволил себе ещё одно резкое высказывание в адрес российского коллеги, назвав, его «чистым бандитом» и «смертоносным диктатором».