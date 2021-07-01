Рябков и посол США в России обсудили работу загранучреждений

Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол США в РФ Джон Салливан в ходе встречи обсудили деятельность загранучреждений обеих стран. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также стороны затронули вопросы двусторонних отношений. Кроме того, дипломаты обсудили график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.

Ранее стало известно, что 24 июня посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Россию. По его словам, он рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Позднее Салливан заявил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Он добавил, что ближайшие полгода-год покажут, смогут ли США и Россия прийти к более конкретным достижениям на практике.