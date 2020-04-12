В России отмечают День космонавтики в 58-й раз. Праздник утверждён советским правительством по предложению второго космонавта СССР Германа Титова в марте 1962 года.
В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Более 60 государств выступили соавторами данной резолюции.
Сергей Мамонтов/РИА Новости
Алексей Филиппов/РИА Новости
Сергей Мамонтов/РИА Новости
АГН «Москва»
Александр Гальперин/РИА Новости
Пресс-служба ГК
Аллея Космонавтов в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сергей Рыжиков
Михаил Джапаридзе/РИА Новости
Юрий Гагарин
Clobal Look Press
Roscosmos/flickr.com
Космонавт Сергей Рязанский
Максим Блинов/РИА Новости
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Кирилл Кудрявцев/РИА Новости
Roscosmos/flickr.com
Посадка «Союза ТМА-19М»
Roscosmos/flickr.com
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