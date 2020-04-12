В России отмечают День космонавтики в 58-й раз. Праздник утверждён советским правительством по предложению второго космонавта СССР Германа Титова в марте 1962 года.

В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Более 60 государств выступили соавторами данной резолюции.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Алексей Филиппов/РИА Новости

Сергей Мамонтов/РИА Новости

АГН «Москва»

Александр Гальперин/РИА Новости

Пресс-служба ГК

Аллея Космонавтов в Москве

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сергей Рыжиков

Михаил Джапаридзе/РИА Новости

Юрий Гагарин

Clobal Look Press

Roscosmos/flickr.com

Космонавт Сергей Рязанский

Максим Блинов/РИА Новости

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кирилл Кудрявцев/РИА Новости

Roscosmos/flickr.com

Посадка «Союза ТМА-19М»

Roscosmos/flickr.com

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