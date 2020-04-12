Пандемия коронавируса, как ни странно, способствовала раскрытию творческого потенциала многих людей и не позволила им впасть в депрессию. На балконах домов по всему миру люди, находясь на самоизоляции или на карантине, поют, играют на музыкальных инструментах, делают зарядку и многое другое. Всё это происходит для того, чтобы напомнить нам: никакой вирус не остановит человечество в желании развиваться, проводить время с пользой и общаться даже на расстоянии. Как развлекаются люди на своих балконах — в галерее NEWS.ru.