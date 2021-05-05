В России были готовы к обвинениям Чехии во взрывах

https://static.news.ru/photo/24224cc2-ada6-11eb-8b11-96000091f725_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

В России знали заранее о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбетице, заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.



По мнению спецслужб Чехии, Россия заранее готовилась к обвинениям. Бероун отметил, что «пророссийская кампания», ставящая под сомнение чешскую версию событий, началась в Интернете ещё до 17 апреля. В этот день чешские власти сообщили об инциденте во Врбетице на телевидении.

По словам главы военных разведчиков Чехии, в Праге видят «повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформацию и искажённую интерпретацию фактов».

«Это было видно даже заблаговременно, ещё до того, как проинформировали общественность об этом инциденте. Так что россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию», — сказал Бероун чешским СМИ .

Ранее сообщалось, что дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице может быть остановлено. Это произойдёт в случае, если не получится допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие, заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.

Напомним, что Москва категорически отвергает выводы Чехии о якобы причастности властей России к взрывам.