Исследование Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год показало, что русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, включающих роль как в бытовой, так и в научной коммуникации. Отмечается, что русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. При составлении рейтинга учитывалось множество факторов, включая численность говорящих на языке, передаёт ТАСС.

Способность языка удовлетворять потребность человека в получении образования и информации — гораздо более важный фактор в определении его конкурентоспособности, — прокомментировала результаты исследования ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Она добавила, что в современном мире роль языков определяется «не только и не столько численностью носителей». Исследователи подчеркнули, что по количеству ресурсов на языке русский уже не первый год сохраняет вторую позицию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единственным решением, по словам представителя России, будет отказ от односторонних незаконных ограничительных мер.