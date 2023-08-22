«Русские жизни тоже имеют значение!»: Триер о передаче F-16 Киеву Режиссер Ларс фон Триер осудил решение о передаче ВСУ истребителей F-16

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер в соцсетях подверг резкой критике решение правительства Дании о передаче ВСУ истребителей F-16. При этом он подчеркнул, что «жизни русских также имеют значение».

Госпожа (премьер-министр Дании Метте. — NEWS.ru) Фредериксен, которая вчера как влюбленная по уши позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств, ухмыляясь до ушей. <...> Русские жизни тоже имеют значение! — написал Триер.

При этом автор фильмов «Танцующая в темноте», «Меланхолия» и «Нимфоманка» обратился как к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к его российскому коллеге Владимиру Путину.

Ранее советник врио губернатора ДНР Ян Гагин заявил, что у российских средств ПВО «будет славная охота», если Дания передаст Украине истребители F-16. При этом он усомнился в том, что такие поставки состоятся. Советник губернатора обратил внимание на то, что этим истребителям уже много лет. Он считает, что страны НАТО будут «избавляться от хлама», скопившегося на их военных базах.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что если в зоне СВО появятся американские F-16, то их ожидает та же участь, постигшая другую западную технику. По его словам, российские военные планомерно уничтожают авиацию ВСУ.