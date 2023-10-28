«Русские узнают обо всем». В чью пользу складывается конфликт на Украине Экс-чиновница Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу России

Фото: МО Украины

Экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл в интервью Foreign Policy заявила, что российский президент Владимир Путин чувствует развитие конфликта на Украине в пользу России. О чем сказала Хилл и кто из американских политиков и военных подтверждал ее тезис?

В чью пользу складывается конфликт на Украине

Хилл выразила уверенность, что страны Запада стали заложниками завышенных ожиданий, которые они возложили на ВСУ во время контрнаступления.

«Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились. Сотни километров противотанковой обороны и мин», — заявила Хилл.

По ее словам, Путин считает, что развитие конфликтов во многих государствах станет ключом к подрыву поддержки Украины. Также это создаст негативное восприятие украинского конфликта у Запада и подтолкнет к переговорам с Москвой.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Фиона Хилл

«Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева», — сказала она.

Хилл добавила, что в бюджете США украинский и ближневосточный конфликты объединены. В такой ситуации Украина не понимает, как действовать, констатировала Хилл.

Кто из американских военных и политиков подтверждает превосходство России

Сегодня, 28 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что российские военные проводят операции по окончательной ликвидации Вооруженных сил Украины. По его словам, сверхтехнологичные средства противовоздушной обороны (ПВО) полностью уничтожили украинскую авиацию.

На Западе отмечают, что у Киева не осталось людей, чтобы воевать, а ситуация на линии фронта сложилась «страшная», подчеркивает Риттер.

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации», — рассказал он.

Фото: МО РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 26 октября заявил, что, согласно ожиданиям Вашингтона, Россия может добиться тактических успехов в рамках спецоперации в ближайшие месяцы.

«Это динамичный конфликт. И Россия может добиться определенных тактических успехов в предстоящие месяцы», — констатировал он.

Кирби добавил, что США ожидают усиления наступательных действий со стороны России.

10 октября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские силы ликвидировали британских инструкторов, которые обучали солдат ВСУ в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что Москва круглосуточно наблюдает за всем, что происходит на территории Украины.

«Русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар», — сказал Макгрегор.

Что происходит в зоне СВО

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции показывает, что у Вооруженных сил Украины остается все меньше возможностей на поле боя, заявил 25 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе награждения командира отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковника Михаила Гудкова и командира отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковника Олега Власова.

Фото: МО Украины

Министр обороны отметил, что за последние три-четыре недели многие украинские военнослужащие были взяты в плен. При этом некоторые из них сами сдались российским бойцам, что, по мнению Шойгу, свидетельствует об их плохом психологическом состоянии. Министр со ссылкой на российских военных отметил, что украинские военнослужащие находятся в панике.

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