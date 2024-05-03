Русские школы, религия, нефть: в Баку прошёл культурный форум с участием РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Баку состоялся VI Всемирный форум межкультурного диалога «Диалог во имя мира и глобальной безопасности». Официальные представители 60 стран, почти трех десятков международных организаций обсудили отношения разных культур, борьбу с изменением климата и неоколониализмом, примирение Армении и Азербайджана, а также обнародовали Шушинскую декларацию религиозных лидеров, выступив против террора, насилия, ксенофобии и нетерпимости. Российская делегация была представлена на уровне министров, депутатов Госдумы и сенаторов. Подробнее о значении форума, в том числе для РФ, — в материале репортеров NEWS.ru.

Кто приехал на форум по межкультурному диалогу в Баку

В столице Азербайджана в четверг состоялась церемония закрытия VI Всемирного форума межкультурного диалога «Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие», участие в котором приняли около 700 гостей из 110 стран, в том числе главы и чиновники министерств культуры из 60 стран, а также эмиссары 28 международных организаций.

Форум, который продолжался два дня, был организован Минкультом республики вместе со структурами Организации Объединенных Наций: Альянсом цивилизаций, ЮНЕСКО, Всемирной туристской организацией. Еще одним партнером стала ICESCO — Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая форум, назвал его международной платформой для решения глобальных проблем и продвижения межкультурного взаимопонимания.

«Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур, и наше географическое расположение между Востоком и Западом фактически сыграло главную роль в реализации этой тенденции, — сказал Алиев. — Многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество сумело сохранить важнейшие ценности: толерантность, взаимное уважение, умение дружить и сотрудничать. Мультикультурализм — это наш образ жизни».

Фото: Пресс-служба VI Всемирного форума по межкультурному диалогу Ильхам Алиев

О чем религиозные лидеры заявили на форуме в Баку

За два дня участники провели четыре пленарных заседания и десять панельных дискуссий — по таким темам, как влияние климатических изменений на культурное наследие, ксенофобия, нелегальная миграция, а также возможности и угрозы, создаваемые искусственным интеллектом. На повестке были и вопросы образования и развития молодежи, роль женщин в межкультурном диалоге и продвижение устойчивого зеленого будущего.

Особое внимание на форуме уделили религии. В своей речи Алиев отметил, что лидеры разных конфессий сыграли важную роль в достижении единства народов, проживающих в стране. «В форуме принимают участие более 100 религиозных лидеров. Я уверен, что они внесут свой вклад в укрепление взаимопонимания и взаимоуважения. Межрелигиозный диалог — это то, за что мы активно выступаем в Азербайджане», — отметил глава государства.

В числе гостей из РФ Алиев принял делегацию мусульманских лидеров государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), группу муфтиев Северокавказского региона РФ, а также главного раввина России Берла Лазара.

Представители конфессий и 10 международных организаций, прибывших на форум в Баку, посетили недавно освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана, в том числе древние города Агдам и Шуша. По итогам была опубликована Шушинская декларация, в которой лидеры выразили глубокую обеспокоенность тяжелыми последствиями вооруженных конфликтов, терактов, актов насилия на религиозной и национальной почве, сопровождающихся, наряду с человеческими жертвами, разграблением и уничтожением культурного и религиозного наследия, включая «целенаправленное разрушение памятников культурного и духовного наследия Азербайджана, политику выжигания и минирования земель, экоцида и урбицида оккупированных территорий».

Фото: president.az Берл Лазар и Ильхам Алиев

Как Баку и Москва укрепляют культурное сотрудничество

На форуме работала большая делегация из Москвы, в составе которой прибыли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и министр культуры Ольга Любимова.

В ходе переговоров с азербайджанским коллегой Адилем Керимли Любимова выразила желание возродить практику проведения Дней российской культуры в Азербайджане. Она также пригласила коллег из Баку присоединиться в России к участию в фестивале «Интермузей», а самых молодых людей — к Международному детскому культурному форуму.

«Фактически в Министерстве культуры нет такого направления, по которому не было бы совместных проектов с нашими коллегами из Министерства культуры Азербайджана», — отметила Ольга Любимова.

Как рассказала NEWS.ru участница форума Лала Рустамова — генеральный продюсер кинокомпании Bazelevs, основанной известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым, — в компании надеются на сотрудничество с Баку. «Сейчас делаем проект „Сорок“, основанный на мифе о том, как 40 женщин защищали свой город-крепость и спасли его от нападения ханов. В фильме будет семь главных ролей, и их будут играть девушки из Турции, Азербайджана, Казахстана», — поделилась Рустамова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Любимова

Почему в Баку требуют покончить с неоколониализмом

В своей речи на форуме Алиев напомнил о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения — организации, объединяющей страны с внешнеполитическим курсом неучастия в военно-политических блоках. Он отметил, что у большинства стран — участниц Движения трагическое колониальное прошлое, поэтому важным для них остается борьба с неоколониализмом.

«Мы выступаем за международное право. Сегодня, в XXI веке, мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам продолжать колонизацию других народов. Насильственная ассимиляция более чем десяти заморских территорий Франции абсолютно неприемлема и должна быть прекращена», — говорил Алиев.

Сказанное главой Азербайджана очень созвучно с российской повесткой, сказал NEWS.ru еще один член московской делегации, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Россия научилась не только сосуществовать с различными культурами, но и взаимообогащать их, и этот опыт может помочь всему миру.

«Москва ни от кого не требует больше того, чем делает сама. Россия представляет собой прогрессивную модель многонационального государства», — отметил сенатор.

По инициативе властей Азербайджана в республике ежегодно растет число русских школ, сообщил NEWS.ru еще один гость из Москвы, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. «Парадокс в том, что мы везде создаем русские школы: в Таджикистане, Киргизии, Казахстане. А здесь, в Азербайджане, они делают это постоянно, ежегодно, ежедневно. Таких школ тут уже более 340», — уточнил депутат Госдумы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Косачев

Как Баку и Ереван идут по пути примирения

На встрече с Косачевым и Калашниковым президент Алиев обсудил и вопросы безопасности на Южном Кавказе, в обеспечении которой Москва, по его словам, играет важную роль — причем не только в этом регионе, но и на более широком пространстве. На встрече также обсудили развитие в сфере туризма между двумя странами, гуманитарное сотрудничество и сохранение русского языка в Азербайджане, перспективы развития транспортного коридора «Север — Юг».

Напомнив о том, что в повестке форума значились вопросы мира, безопасности и постконфликтных ситуаций, Алиев рассказал о делимитации, начатой недавно на границе с соседней Арменией. Азербайджанский лидер подчеркнул, что странам удалось договориться об этом без посредников, особенно тех, кто хочет «подлить масла в огонь и взорвать Южный Кавказ» — ради достижения своих политических и экономических интересов. По его мнению, и Баку, и Ереван хотят мира и понимают, что достичь его можно «только путем нормализации отношений».

Фото: president.az Константин Косачев и Леонид Калашников

Как Баку борется с глобальным потеплением

Важной стала на форуме и зеленая повестка. На ноябрь в столице Азербайджана намечен еще один всемирный форум — 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В этой связи Алиев призвал обсуждать не только финансирование борьбы с последствиями глобального потепления, но и взаимное доверие.

Президент отметил, что Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность, поставляя природный газ в восемь стран, а с доходов на сырье строит солнечные и ветряные электростанции. По его словам, дискриминация в отношении нефтедобывающих стран неприемлема.

«Мы создаем благоприятный и привлекательный для инвесторов инвестиционный климат, сами инвестируем в возобновляемые источники энергии. И международному сообществу следует судить о наших действиях не по нашей нефти, из-за которой мы якобы сделали что-то не так, а по этому фактору. Деятельность Азербайджана в вопросах, связанных с изменением климата, можно считать образцовой», — подчеркнул глава государства.

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