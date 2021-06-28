«Русские легко могут потопить»: болгары об учениях НАТО в Чёрном море

Читатели болгарской газеты «Факты» раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, которые проходят в Чёрном море. По их мнению, Россия легко может справиться с кораблями Североатлантического альянса.

Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Чёрном море, но проблема в том, что если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки, — написал один из читателей.

Многие пользователи напомнили, что Россия проводит собственные учения в Чёрном море. Некоторые считают, что в этом регионе ничто не может происходить без ведома и разрешения русских. Из-за проведения учений болгарские читатели испугались за собственную страну, так как участие НАТО в конфликте с Москвой ставит под удар Софию.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Ранее МИД РФ назвал проведение Sea Breeze провокацией. А в российском оборонном ведомстве заявили, что под прикрытием учений НАТО отправит на Украину современное оружие для использования в Донбассе.