«Русские издеваются»: посол РФ в Польше достойно ответил на хамство Запада

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Посол Сергей Андреев в представлении ИИ

Посол России в Польше Сергей Андреев отказался явиться в МИД республики, куда его вызывали из-за инцидента с ракетой, якобы нарушившей польское воздушное пространство. Сам дипломат мотивировал свой поступок отсутствием доказательств причастности РФ к инциденту. В России его позиция получила поддержку: эксперты называют решение посла рациональным ответом на хамство со стороны стран Запада. Почему отечественные дипломаты вынуждены прибегать к таким мерам и какой должна быть риторика в отношении наших зарубежных «партнеров» дальше — читайте в материале NEWS.ru.

Почему посол Андреев не явился в МИД Польши

О том, что посол России в Польше Сергей Андреев не явился по запросу в МИД республики в понедельник, 25 марта, сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский. Он заявил, что поводом для приглашения дипломата стал инцидент с ракетой, которая, по версии Варшавы, нарушила воздушное пространство страны, — местные власти посчитали, что она имела российское происхождение.

Сам Андреев пояснил, что не счел нужным явиться в министерство, так как у польского ведомства не было весомых доказательств причастности РФ к инциденту. «Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался. <...> Предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером», — заявил он.

Начальник Национального бюро безопасности Яцек Севера жестко отреагировал на поступок Андреева. «Русские издеваются над нами. Реакция МИД после третьего подобного инцидента с ракетой должна быть взвешенной, но решительной», — заявил он. По мнению Северы, целью Андреева было разжечь споры и подорвать уважение к государственным институтам Польши. Он отметил, что деятельность дипломата на польской территории следует тщательно изучить.

Визит Андреева, на котором настаивали в МИД, действительно не имел смысла, высказал в беседе с NEWS.ru мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Андреев спросил, есть ли письменное подтверждение или какие-то факты объективного контроля, которые доказывают это. В ответ ему было сказано, что таких фактов и доказательств нет. Тогда посол Андреев сказал, что и ему нет смысла приходить», — сообщил член Совфеда.

Карасин подчеркнул, что решение посла свидетельствует о его желании совершать подобные визиты «по делу», а не просто ради самого факта посещения МИД.

Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в Варшаве

Инциденты с ракетами в Польше

Министерство обороны Польши обвинило РФ в нарушении своего воздушного пространства из-за крылатой ракеты 24 марта. Его представители заявили, что боеприпас находился в небе над республикой в течение 39 секунд — его заметили около поселения Осердув недалеко от украинской границы. Польское командование считает, что снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Подобные обвинения со стороны Варшавы в адрес Москвы звучат уже не первый раз. Похожий инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда ракета, которую в Польше назвали российской, упала недалеко от села Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. Позже следователи выяснили, что боеприпас принадлежал Украине. Через две недели после объявления итогов расследования глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Томаш Пиотровский сложили свои полномочия.

В следующий раз Россию обвинили в нарушении польского воздушного пространства в декабре 2023 года. Тогда местное командование заявило о воздушном объекте, который пересек польские рубежи, а затем пропал с радаров. По словам начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы, речь шла о ракете, запущенной РФ, однако доказательств этому не было представлено. Эти обвинения подверг сомнению бывший начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС военный эксперт Сергей Хатылев.

«Это из области фантастики. Как можно определить тип ракеты, которая летит со скоростью несколько километров в секунду? Сигнала опознавания на ней нет, звезды не нарисованы. Поэтому говорить о том, что в польском воздушном пространстве оказалась российская ракета, — более чем странно, — заявил он NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Инциденты с послом РФ Андреевым в Польше

Посол Андреев, чей отказ явиться в МИД вызвал столь бурную реакцию Варшавы, ранее уже заявлял о том, что работать в Польше весьма непросто. В интервью NEWS.ru он отмечал, что отношения двух стран фактически обрушились в 2014 году — с того момента, по его словам, польские власти и оппозиция соревнуются в том, кто из них занимает более антироссийскую позицию.

Сам дипломат неоднократно сталкивался с критикой со стороны польских властей. Так, в 2015 году в республике разгорелся скандал после интервью Андреева местному каналу TBH24. В нем посол отметил, что взаимодействие Москвы и Варшавы находится на самом плохом уровне с 1945 года, а произошло это по вине Польши, которая заморозила политические, культурные и гуманитарные контакты.

Кроме того, в беседе со СМИ Андреев коснулся причин начала Второй мировой войны, отметив, что в 30-х годах ХХ века Варшава блокировала создание коалиции против гитлеровской Германии. «Поэтому частично Польша несет ответственность за катастрофу, до которой дошло в сентябре 1939 года», — заявил он. Польский МИД тогда выразил протест по поводу его слов и пригрозил выслать посла из страны.

В 2022 году Андреева облили красной краской, когда он 9 мая хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Тогда агрессивно настроенные активисты, среди которых были поляки и украинцы, преградили дипломату путь, выкрикивая оскорбления. После инцидента посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении полицейских.

А год спустя на том же месте произошел похожий инцидент: 9 мая 2023-го Андреев вновь прибыл с венком на кладбище павших советских солдат, где его встретили провокаторы. Они потребовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту. При этом правоохранители, наблюдавшие за ситуацией, заявили, что у них нет оснований препятствовать протестующим. Агрессивная толпа вынудила посла уйти, сам он позже назвал случившееся «безобразием и нарушением общественного порядка».

Фото: Алексей Бухчин/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве

Как скандал с Андреевым повлияет на отношения с Западом

Впрочем, и у России возникают разногласия с западными дипломатами, находящимися на ее территории. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в начале марта сообщил, что пригласил европейских послов на беседу в преддверии президентских выборов. Он отмечал, что на мероприятии должна была обсуждаться тема предполагаемых попыток вмешательства стран ЕС в избирательный процесс — Москва готова была предъявить имеющиеся у нее доказательства.

Однако за два дня до события дипломаты отказались явиться в МИД. «Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы?» — сказал тогда Лавров.

Может ли нынешняя ситуация с Андреевым быть ответом на демарш европейцев? Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru считает, что сейчас речь идет скорее об ответе на общее хамство со стороны Запада. По его мнению, агрессивная риторика зарубежных стран в отношении России отчасти связана с тем, что нашу страну считают слишком мягкой.

«Нас атакуют во многом потому, что считают: мы хотим помириться, мы слишком слабые — и, стало быть, боимся конфликта с ними. Поэтому когда мы проявляем большую конфликтность, они тоже начинают проявлять осторожность», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Поэтому, полагает эксперт, российским дипломатам не стоит бояться эскалации в диалоге с Западом. Чем агрессивнее их риторика, тем более договороспособными становятся оппоненты РФ, утверждает он. Марков не исключает, что польские власти могут потребовать от российского посла покинуть территорию республики. В этом случае ответ МИД РФ будет решительным.

«Мы можем вообще в таком случае отослать польского посла и отозвать у него агреман. Не нужно бояться эскалации: нас бьют не потому, что мы эскалируем, а потому, что мы эскалируем недостаточно», — резюмировал политолог.

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