Русская дочь Беккера окончила престижный вуз Daily Mail: внебрачная дочь Беккера получила диплом лондонского университета Курто

Фото: Соцсети

Анна Ермакова

Внебрачная дочь немецкого экс-теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова окончила престижный лондонский университет Курто, получив степень бакалавра истории искусств, пишет Daily Mail. 23-летняя девушка, появившаяся на свет в результате мимолетного романа спортсмена с Анжелой Ермаковой, моделью из СССР нигерийского происхождения, опубликовала в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) снимок с выпускного, отмечает издание.

Модель, имеющая поразительное сходство со своим отцом — звездой спорта, была воспитана своей матерью Анжелой Ермаковой после того, как была зачата в подсобке японского ресторана Nobu в 1999 году. Сначала Борис отказался признать отцовство, однако позже тест ДНК подтвердил, что он был отцом. Внешность рыжеволосой девушки тоже ни у кого не вызвала сомнений в том, что она является дочерью Беккера, — пишет издание.

После скандала с внебрачной дочерью Беккер был вынужден развестись с женой, моделью Барбарой Фелтус, от которой у него было двое детей. По словам экс-теннисиста, в ту злополучную ночь после поражения в четвертом круге Уимблдона он оставил беременную супругу в гостинице и напился, сообщает Daily Mail.

Позже тем же вечером он отправился в Нобу, встретил Анжелу, занялся с ней сексом, после чего вернулся домой, а утром отправился в Мюнхен. Через восемь месяцев он получил факс от Ермаковой, в котором говорилось, что она беременна. И после судебного разбирательства заключил финансовый договор о поддержке дочери, — пишет газета.

Daily Mail отмечает, что в мае 2023 года Анна Ермакова победила в немецкой и британской версии шоу «Танцы со звездами» в паре с Валентином Лузиным.

Я до сих пор не могу в это поверить, что это реально, ущипните меня, — так девушка прокомментировала свою победу.

В конце 2022 года сообщалось, что Беккер вышел из тюрьмы в Великобритании, после чего его депортировали в Германию. Он отбывал наказание за финансовые махинации. Беккер отправился за решетку в апреле 2022 года. В мае его перевели в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире.