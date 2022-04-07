«Русал» призвал расследовать ситуацию в Буче

Российская компания «Русал» первой выступила с призывами расследовать ситуацию в Буче, сообщает газета Financial Times в пятничном номере. При этом председатель совета директоров компании Бернард Зонневельд в официальном заявлении подчеркнул, что расследование должно быть тщательным и беспристрастным, а виновных необходимо наказать по всей строгости.

«Русал» в отличие от других крупных российских экспортёров и основателя компании Олега Дерипаски антироссийские санкции не затронули. Однако реакция мирового сообщества на спецоперацию на Украине негативно сказалась на поставках производителя алюминия.

Сообщения из украинского города Буча нас потрясли. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию виновных, — заявил Зонневельд.

При этом председатель «Русала» не спешит принимать одну из сторон и обвинять другую в трагедии в Буче. От лица компании он призывает к скорейшему мирному разрешению конфликта, чтобы «сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность сотрудничества России с Международным уголовным судом (МУС) в расследовании военных преступлений на Украине и в частности произошедшего в Буче. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не признаёт данный орган из-за его необъективности, поэтому Москва будет действовать отдельно.