Румыны и венгры готовы делить шкуру недобитой Украины

Фото: Petrescu Cristel/Xinhua/Global Look Press

Румынские вооруженные силы

Пока все обсуждали настойчивые претензии поляков на территорию Западной Украины со Львовом, свои алчные взгляды на части территории нынешней Незалежной начали обращать венгры и румыны. Сначала лидер венгерской правой партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи заявил, что если Украина перестанет существовать, то Венгрия будет претендовать на Закарпатье. А тут еще его румынский коллега-популист Клаудиу Тырзиу, глава партии АUR, готов даже выйти из НАТО, но присоединить к Румынии украинскую Буковину. Словом, формальные союзники украинцев нацелили на ее территорию нож с вилкой и готовы поучаствовать в серьезном территориальном переделе.

Горизонты новой Европы

Конечно, можно долго говорить, что такие претензии высказывают популисты и не самые авторитетные политики в своих странах. Однако если такие речи произносятся, то эти политики уверены: озвученные планы встречают отклик в аудитории.

Да что там избиратели. Иногда полезно использовать не самых вроде бы популярных политиков, чтобы утвердить в национальном сознании тезисы, которые не могут себе позволить члены правительства или высокопоставленные чиновники. Понятно, что на их выступления по такой скользкой тематике мгновенно последует истеричный украинский протест, дополненный апелляцией к «старшим товарищам по Евросоюзу и Европарламенту».

Другое дело необремененные государственной властью политики, которые могут себе позволить выступать с такими планами. Оговариваясь, что они-то, в принципе, за мирное разрешение конфликта на Украине. Но если Украина все-таки рухнет, то нельзя игнорировать свои жизненные национальные интересы.

Так что правительства как бы и ни при чем, а болезненная тема время от времени прокачивается. И, исходя из принципа «Окно Овертона», можно легко предположить, что со временем дискуссия на тему территориальных приобретений будет расширяться и постепенно не будет выглядеть чем-то вызывающим.

Своя рубашка ближе к телу

Складывается примечательная ситуация. Совершено очевидно, что Европа не просто устает от украинского конфликта и постоянных нагловатых претензий на грани шантажа со стороны Киева. Очевидно, что никто (особенно в среде младших партнеров НАТО) не расположен жертвовать своим комфортом и благосостоянием ради Украины. Ради ее все более мифической победы. А вот нажиться за ее счет, воспользоваться ее ресурсами, решить задачи национальной консолидации — всегда пожалуйста.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Причем все чаще такое антиукраинское давление идет снизу. Простой и свежий пример — это протесты восточно-европейских фермеров и дальнобойщиков против украинских сельскохозяйственных поставок и перевозок. Сначала против них из соображений солидарности с «героической Украиной» боролись местные власти, а теперь уже Евросоюз официально вынужден ограничивать украинские поставки. Украина — это пока просто источник выкачиваемых ресурсов без ущемления собственных интересов. А затем, возможно, и источник приращения территорий.

Но схема та же: сначала голос подают небольшие партии, а потом, возможно, включение и ведущих политиков.

А как же НАТО

Обратите внимание — румын Тырзиу уже покушается на святое: членство его страны в Североатлантическом альянсе ради территориальных приобретений. Такое еще совсем недавно и произносить было страшно. Иными словами, в столицах бывших социалистических государств в тайне своих душ не верят в то, что без НАТО их страны пропадут и что Украина ведет драку за их стратегические интересы и за высокие ценности демократии.

Не исключено, что такие настроения подогреваются и событиями за океаном. Причем не только манипуляционным заявлениями Дональда Трампа о сворачивании сотрудничества США с Альянсом. Но и проблемами США со штатом Техас, который бунтует против нескончаемой волны мигрантов, пересекающих американскую границу. А такие сигналы от мирового гегемона способствуют росту настроений в пользу защиты собственных национальных исторических интересов.

И обратите внимание на то, что и венгр, и его румынский коллега никак не упоминают множащиеся договоры о гарантиях безопасности, заключаемые Киевом с Великобританией, Францией и Италией. Да в них не верят и на Украине.

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