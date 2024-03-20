Румынские наемники сообщили об участии в атаках на приграничные районы РФ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Румынские наемники из группы Romanian Battlegroup Getica опубликовали в Facebook (деятельность в РФ запрещена) видео с обстрелами, заявив, что участвовали в атаках на российские приграничные районы. Рейды они совершали вместе с украинской организацией «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati опубликовала материал, посвященный, в частности, членам группы Romanian Battlegroup Getica. Все они являются гражданами Румынии или Молдавии. Наемники тогда заявили, что записались в украинскую армию, чтобы «держать Россию как можно дальше от границ Румынии».

В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались прорваться на территорию Белгородской области на трех направлениях. Их атаки повторились 13, 14 и 15 марта, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска на территорию России нападавших не пустили. Как сообщало Минобороны РФ, в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

Президент РФ Владимир Путин сравнил членов «Русского добровольческого корпуса» с власовцами и напомнил, чем они закончили.