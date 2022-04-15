Румыния запретит судам под флагом России заход в свои порты

Руководство Румынии с 17 апреля вводит запрет для судов под российским флагом заходить в порты страны, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации. Исключение будет сделано только в случае необходимости аварийной остановки или спасения человеческих жизней.

С 00.00 часов 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

В документе сказано, что исключение будет сделано, только в тех ситуациях, когда судно нуждается в помощи и ищет место убежища, а также ему требуется аварийная остановка в порту по соображениям безопасности или для спасения жизней.

Также ограничения не будут распространяться на суда, которые везут в ЕС такие товары и ресурсы, как «газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива».

Принятый ранее Евросоюзом пятый пакет санкций против РФ включил в себя закрытие портов для судов России. Ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.