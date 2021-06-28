Румыния поприветствовала усиление войск США в Чёрном море

Румыния выступает за то, чтобы численность войск США и коалиции в Чёрном море увеличивалась для сдерживания России. Об этом заявил глава Министерства обороны европейской страны Богдан Ауреску, слова которого приводит американское издание Washington Examiner.

Журналисты поговорили с Ауреску, а также с министром обороны Николае Чукэ. Беседа состоялась во время масштабных учений НАТО Defender Europe. Глава МИД Румынии подчеркнул, что на территории страны есть структуры НАТО, проводятся учения. Однако государство нуждается в большем присутствии США и других союзников в регионе. По его словам, нужно, чтобы они находились там на постоянной ротации.

Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше военных, чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе, — добавил Ауреску.

Чукэ, в свою очередь, сказал, что Румыния поддерживает ротационное присутствие американских войск в стране. Этот вопрос власти уже обсуждали с командованием США в Европе.

Ранее беспрецедентной угрозой для США назвал учения российского Военно-морского флота «недалеко от Гавайев», в ходе которых имитировалось уничтожение авианосцев противника, автор издания The Drive Томас Ньюдик. По его словам, серьёзное присутствие Москвы в регионе, вероятно, сильно встревожило правительство США, в связи с чем Пентагон перебросил в район манёвров авианосную группу.