Румыния решила помочь Украине вступить в Евросоюз Глава МИД Румынии: Бухарест поможет Киеву и Кишиневу вступить в Евросоюз

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску рассказал в эфире телеканала Digi 24, что власти страны помогут Молдавии и Украине вступить в Евросоюз. Он напомнил, что осенью 2023 года начнутся переговоры по данному вопросу. Он уточнил, что Румыния может поспособствовать выполнению Киевом рекомендаций ЕС по вопросу присоединения.

Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС, — сказал Ауреску.

Он подчеркнул, что обе страны «заслуживают стать частью большой европейской семьи».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11–12 июля, кроме приглашения вступить в Альянс. Он призвал членов Блока сделать шаг к этому решению, а также предоставить гарантии безопасности стране до момента непосредственного вступления.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в правительстве Венгрии написали, что страна примет заявку Украины на вступление в НАТО только после того, как Киев восстановит права закарпатских венгров. Отмечается, что данное решение было донесено до руководства Альянса на прошедшей 4–5 апреля встрече глав МИД НАТО.