Румыния планирует запустить производство снарядов для американских танков Digi 24: Румыния намерена стать главным производителем боеприпасов для Abrams

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр экономики Румынии Раду Опря в интервью телеканалу Digi 24 заявил, что страна планирует стать главным производителем боеприпасов для американских танков Abrams. По его словам, соответствующий меморандум был подписан в Бухаресте.

У нас уже была инспекция экспертов, и это проект, над которым мы давно работаем, — уточнил министр.

Опря добавил, что меморандум, который конкретизирует эти планы, был подписан в рамках IX Международной выставки авиационной и оборонной индустрии Black Sea Defense and Aerospace 2024, прошедшей в Бухаресте. Договор заключили румынская национальная компания Romarm и американская General Dynamics, производящая танки Abrams.

Министр подчеркнул, что Румыния хочет превратить предприятия в центр передового опыта по производству боеприпасов крупных калибров — 120 и 155 мм. Их планируют экспортировать в Восточную и Центральную Европу для американских танков, уже находящихся во многих государствах НАТО.

По словам министра, для запуска производства боеприпасов необходим пороховой завод. Опря уточнил, что это другой проект, который «уже приобрел конкретные очертания». Производственные операции могут начаться через несколько месяцев.

Ранее захваченный американский танк M1 Abrams был доставлен на Поклонную гору в рамках выставки трофейной техники. Также экспозицию пополнила штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.