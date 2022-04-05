Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата

Румыния объявила 10 дипломатов России персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства на сайте МИД страны. Российские дипломаты уже уведомлены об этом решении.

Румынские власти приняли решение объявить лицами нон грата на румынской территории 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, считая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года, — говорится в сообщении.

4 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа». Обращаясь к российскому посольству, министр добавила, что «ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем».