Румыния намерена усиливать военное присутствие НАТО в стране

https://static.news.ru/photo/83b17f26-deeb-11ea-adbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Румыния продолжит работать над увеличением военного присутствия НАТО на территории страны, заявил президент Клаус Йоханнис.

По его словам, развитие событий к востоку от Румынии и её положение на внешней границе Евросоюза и НАТО требует от правительства большей активности.

Мы будем продолжать усилия по развитию национальной обороноспособности и увеличению присутствия союзников в структурах НАТО на территории Румынии для укрепления национальной безопасности, — подчеркнул он во время выступления в военном порту Констанцы на торжествах по случаю Дня ВМС.

МИД Румынии 14 августа опубликовал заявление, в котором утверждалось, что «союзный процесс укрепления безопасности в регионе Чёрного моря является частью законного и соответствующего международному праву ответа на интенсификацию вызовов по адресу евроатлантической безопасности». В документе также говорилось, что НАТО и союзники уже не раз отмечали, что принятые для этого меры «являются чисто оборонительными и соответствуют международным обязательствам».

Так румынское внешнеполитическое ведомство ответило на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что намерения США перевести свои военные подразделения из Германии в Румынию отвечают курсу НАТО по созданию «дуги напряжённости» у западных границ РФ.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков назвал планы Вашингтона опасной провокацией. Он пояснил, что подобный шаг приведёт к нарушению Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Документ запрещает НАТО размещать войска в восточноевропейских странах, которых приняли в Альянс после 1997 года.