В Евросоюзе испугались появления «двойников Путина» Премьер Румынии предрек появление «копий» Путина в ЕС при поражении Киева в СВО

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку заявил, что в случае поражения Украины в конфликте с Россией среди политиков в Евросоюзе появятся «копии» президента РФ Владимира Путина, пишет Bloomberg. Глава румынского правительства призвал страны Европы объединиться для того, чтобы не допустить такого сценария.

Можете ли вы представить, сколько похожих на Путина политиков мы получим среди европейских популистов? — сказал Чолаку.

Премьер Румынии указал, что его страна продолжит оказывать многоплановую поддержку Киеву, несмотря на «политические издержки» и признаки усталости от конфликта, которые демонстрируют европейские чиновники. По его словам, издержки от помощи Украине не так существенны, как «прецедент», который создаст победа России в СВО.

Чолаку подчеркнул, что поддерживать Украину особенно важно, учитывая, что ситуацию вокруг страны затмил обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС. Глава правительства Румынии предположил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится раньше, чем закончится СВО.

Политик также указал на рост популярности правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых критикуют поддержку Украины и сожалеют по поводу разрыва связей с Москвой. Bloomberg приводит в качестве примера недавний разговор пранкеров Вована и Лексуса с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, заявившей о «сильной усталости» многих от украинского конфликта.