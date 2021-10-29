Руководству фармрегулятора Бразилии угрожают из-за вакцин для детей

Письма с угрозами из-за возможной выдачи разрешения на вакцинацию от коронавируса детей получило руководство бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Об этом сообщили в фармрегуляторе.

Пять директоров Anvisa получили в этот четверг в 08:31 письма по электронной почте с угрозой убийства в случае возможного одобрения Anvisa вакцин для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет, — говорится в сообщении.

В регуляторе сообщили, что обратились с заявлением в полицию и генпрокуратуру.

Ранее компания Pfizer запросила у фармрегулятора разрешение на использование своей вакцины от коронавируса для иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет. В данный момент в Бразилии разрешено вакцинировать подростков от 12 лет.

Ранее сообщалось, что комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента страны Жаира Болсонару из-за его действий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Лидер страны и некоторые чиновники подозреваются в намеренном распространении вируса среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета.