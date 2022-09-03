Руководство ООН отреагировало на письмо постпреда РФ по вопросу виз в США

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Представители офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что глава организации находится в тесном контакте с США и РФ по визам для российской делегации. Так в ООН отреагировали на обращение, которое направил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя руководству международной организации. Отмечается, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября, пишут «Известия».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в тесном контакте с США и РФ по визам для российской делегации, — сказано в публикации.

Небензя напомнил, что по состоянию на 1 сентября ни один дипломат из 56 членов делегации России не получил визу в США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее призвал Евросоюз устроить гражданам России холодный душ в виде запрета на выдачу туристических и студенческих виз. По его мнению, невозможно разделить россиян «на хороших и плохих». Политик также отметил, что часть россиян ведет красивую жизнь на Западе и с шиком проводит отпуск. Говоря о финансовой поддержке ЕС Киева, глава кабмина подчеркнул, что Украина получила от Еврокомиссии первый транш в размере €1 млрд и ожидает еще €5 млрд уже в сентябре.