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Руководитель МИД Грузии Залкалиани ушёл в отставку

10:53, 04 апреля 2022
Руководитель МИД Грузии Залкалиани ушёл в отставку Давид Залкалиани  Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press
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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подал в отставку, сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Должность министра иностранных дел вместо него займёт экс-глава администрации правительства Грузии Илия Дарчиашвили, передаёт Sputnik Грузия.

Как уточнил Гарибашвили, бывший глава внешнеполитического ведомства страны продолжит свою работу в качестве чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в США.

Ранее Гарибашвили заявил, что исходя из интересов Грузии и её народа, Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.

Гарибашвили добавил, что Тбилиси на политическом уровне, во всех форматах поддерживает Украину, призывает к скорейшему прекращению российской спецоперации, к миру и стабильности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявляла, что страна поддерживает все международные финансовые санкции против России, введённые Западом из-за ситуации на Украине. Она добавила, что Тбилиси участвует во всех резолюциях, принятых в поддержку Киева.

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