Рука Москвы в Красном море пугает Турцию и западные страны

Договор с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России на территории африканского государства открывает перед Москвой перспективы восстановления исторического статуса в Красном море, однако влечёт за собой важные геополитические последствия. Об этом говорится в новом исследовании на сайте британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Согласно этим оценкам, присутствие в Судане делает Россию конкурентом не только США и Евросоюза, но и Турции.
Вашингтон, Брюссель и Анкара рассматривают российско-суданский договор о создании ПМТО ВМФ как вызов своим интересам, утверждается в опубликованном RUSI
В докладе, впрочем, отмечается, что строительство российского объекта в Порт-Судане было тепло встречено в Китае. Так, китайские государственные СМИ интерпретировали соглашение как признак готовности Хартума вести борьбу с «иностранным вмешательством» со стороны США и Франции.
В тексте двусторонних договорённостей отмечается, что расположение ПМТО ВМФ РФ на территории восточноафриканской страны соответствует «целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Так, объект обеспечит возможность ремонта, пополнения запасов и отдыха для экипажей российских военных кораблей. Соглашением предусмотрено то, что территория ПМТО «покроет» береговую зону, акваторию и район причального фронта. Подчёркивается, что сами власти Судана смогут «использовать указанный причальный фронт по согласованию с уполномоченным органом российской стороны». Пункт, который касается военного присутствия ВМФ РФ, гласит, что на территории ПМТО может находиться четыре корабля, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».
Несмотря на то, что границы намерений и способности Москвы инвестировать в собственное присутствие в районе Красного моря неясны, создание военно-морского объекта России в Порт-Судане является знаменательным моментом, — говорится в докладе RUSI. — По мере того как Судан приблизится к завершению своего хрупкого перехода к демократии в 2022 году, а отношения между США и Суданом будут одновременно оттаивать, военно-морское присутствие России даст ей шанс сохранить плацдарм на Красном море.
Впрочем, в западной экспертной среде отмечают, что Москва отказывается чётко артикулировать свои намерения в Красном море. Для понимания российской политики исследователи нередко апеллируют к опыту Советского союза, который располагал военно-морскими базами в Адене (Йемен), Бербере (Сомали) и на острове Нокра (Эфиопия), что обеспечивало опору в этом регионе. Сейчас же, как отмечают на Западе, у России есть только одна крупная военно-морская база за пределами постсоветского пространства — это сирийский Тартус. Не исключено, что потенциал превращения ПМТО в Судане в военную базу только простимулирует разговоры о возрождении той роли, которую играла Москва в прошлом, и, возможно, обострит геополитическую борьбу за африканский континент.