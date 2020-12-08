Рука Москвы в Красном море пугает Турцию и западные страны

Договор с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России на территории африканского государства открывает перед Москвой перспективы восстановления исторического статуса в Красном море, однако влечёт за собой важные геополитические последствия. Об этом говорится в новом исследовании на сайте британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Согласно этим оценкам, присутствие в Судане делает Россию конкурентом не только США и Евросоюза, но и Турции.

Вашингтон, Брюссель и Анкара рассматривают российско-суданский договор о создании ПМТО ВМФ как вызов своим интересам, утверждается в опубликованном RUSI анализе . Впрочем, соглашение стало возможным благодаря ослаблению иностранного влияния, уверены эксперты. Что касается важного тактического партнёра РФ — Турции, то исследователи обращают внимание на переговоры, которые провёл в декабре 2017 года президент Реджеп Тайип Эрдоган с занимавшим тогда пост президента Судана Омаром Баширом. Тогда турецкая сторона выразила готовность восстановить инфраструктуру на острове Суакин, который расположен на побережье Красного моря. Это намерение породило предположения, что Анкара планирует построить там свою военную базу. В связи с этим не исключено, что турецкую сторону тревожит сделка между Москвой и Хартумом.

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В докладе, впрочем, отмечается, что строительство российского объекта в Порт-Судане было тепло встречено в Китае. Так, китайские государственные СМИ интерпретировали соглашение как признак готовности Хартума вести борьбу с «иностранным вмешательством» со стороны США и Франции.

В тексте двусторонних договорённостей отмечается, что расположение ПМТО ВМФ РФ на территории восточноафриканской страны соответствует «целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Так, объект обеспечит возможность ремонта, пополнения запасов и отдыха для экипажей российских военных кораблей. Соглашением предусмотрено то, что территория ПМТО «покроет» береговую зону, акваторию и район причального фронта. Подчёркивается, что сами власти Судана смогут «использовать указанный причальный фронт по согласованию с уполномоченным органом российской стороны». Пункт, который касается военного присутствия ВМФ РФ, гласит, что на территории ПМТО может находиться четыре корабля, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».

Несмотря на то, что границы намерений и способности Москвы инвестировать в собственное присутствие в районе Красного моря неясны, создание военно-морского объекта России в Порт-Судане является знаменательным моментом, — говорится в докладе RUSI. — По мере того как Судан приблизится к завершению своего хрупкого перехода к демократии в 2022 году, а отношения между США и Суданом будут одновременно оттаивать, военно-морское присутствие России даст ей шанс сохранить плацдарм на Красном море.

Впрочем, в западной экспертной среде отмечают, что Москва отказывается чётко артикулировать свои намерения в Красном море. Для понимания российской политики исследователи нередко апеллируют к опыту Советского союза, который располагал военно-морскими базами в Адене (Йемен), Бербере (Сомали) и на острове Нокра (Эфиопия), что обеспечивало опору в этом регионе. Сейчас же, как отмечают на Западе, у России есть только одна крупная военно-морская база за пределами постсоветского пространства — это сирийский Тартус. Не исключено, что потенциал превращения ПМТО в Судане в военную базу только простимулирует разговоры о возрождении той роли, которую играла Москва в прошлом, и, возможно, обострит геополитическую борьбу за африканский континент.