https://static.news.ru/photo/7a3225fc-6080-11ea-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: yama_dere/twitter.com

Здание гостиницы, обрушившейся в Китае, использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям.



Инцидент произошёл на востоке страны, в провинции Фуцзянь вечером 7 марта. По неизвестным причинам в городе Цюаньчжоу развалилось шестиэтажное здание отеля. На первом этаже строения были расположены магазины и кафе.

Власти Китая сообщили о 70 гражданах, которые находятся под завалами. На месте ЧП работают экстренные службы. Им удалось вытащить из-под обломков более 23 человек, писал NEWS.ru.