Здание гостиницы, обрушившейся в Китае, использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошёл на востоке страны, в провинции Фуцзянь вечером 7 марта. По неизвестным причинам в городе Цюаньчжоу развалилось шестиэтажное здание отеля. На первом этаже строения были расположены магазины и кафе.
Власти Китая сообщили о 70 гражданах, которые находятся под завалами. На месте ЧП работают экстренные службы. Им удалось вытащить из-под обломков более 23 человек, писал NEWS.ru.
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