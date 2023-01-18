Рухнувшая глобализация и начало новой эры: о чем предупредил Лавров Глава МИД РФ пока не знает, как жить с Западом дальше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам 2022 года

Всё то, на чем зиждилась западная модель глобализации, рухнуло в одночасье после начала событий вокруг Украины, считает глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, против России применяются санкции, противоречащие привычным постулатам и механизмам, и завтра они же могут применяться против всех, «кто не будет выполнять американские приказы». Впрочем, это не единственная тревога шефа российской дипломатии.

Когда закончится СВО?

Пожалуй, этот вопрос беспокоил всех журналистов, которые приехали 18 января на итоговую пресс-конференцию Лаврова. Только вот прогнозы оказались не очень утешительные. СВО будет продолжаться до того, как «будут выполнены все поставленные задачи», ожидаемо сказал министр. Также он в очередной раз заявил, что вместо поисков консенсуса создаются новые военные блоки для сдерживания России и Китая, а это противоречит идеи многополярности, о которой так часто говорили в Кремле последние годы и продолжают говорить сегодня.

Мы готовы ответить на любые серьезные предложения. Запад решает за Украину, это он запретил Украине договариваться с Россией и теперь запрещает: нужно больше оружия, — отметил российский министр.

Но говорить об этом с Западом и обсуждать только Украину, по словам Лаврова, бессмысленно. Он считает, что проблемы сегодня существуют на многих направлениях. Понятно, что «когда-то эта война закончится», отметил Лавров, но «непонятно, как жить дальше». Все будет зависеть от выводов, которые сделает Европа, добавил он.

Так, как было, уже не будет. Это мы давно уже сказали: не будет больше ситуаций, когда вы нам лжете, подписываете документы, отказываетесь их выполнять, — отметил российский министр.

В ответ на вопрос из зала, какое слово он бы выбрал самым трагичным, а какое — самым обнадеживающим, Лавров заявил, что самое трагичное — это «война», а самое обнадеживающее — «победа». Причем в случае с войной речь идет о «развязанной Западом гибридной войне».

Я думаю, весь мир должен услышать слово «победа». Те, кто хочет услышать слово «переговоры», сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином, чтобы затягивать войну против России как можно дольше, — заявил российский министр.

Возобновят ли авиасообщение с Грузией?

Интересно, что Лавров особое внимание уделил Грузии, с которой у России, казалось бы, не самые теплые отношения. Министр выразил уважение грузинским властям за то, что те отказались присоединиться к санкциям против Москвы.

Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует открыто, публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации, — сказал он.

Более того, Лавров даже отметил, что надеется на скорейшее возобновление авиасообщений с Грузией. В Тбилиси, кстати, отметили, что это «положительно скажется на гражданах обеих стран». Впрочем, последуют ли за этим какие-то реальные действия, говорить рано.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Итоговая пресс-конференция Лаврова всегда собирает полный зал журналистов

Чтобы сохранить нормальные отношения с Москвой, арабским странам пришлось пройти через противостояние с Западом, сказал министр. И теперь Россия намерена активизироваться на ближневосточном направлении. «Мы не оставляем наших усилий и по палестинскому вопросу, и по Сирии, и по ливийскому урегулированию, и по Ираку. Сейчас планируем контакты с иракскими коллегами на высоком уровне».

Помимо всего прочего, по словам Лаврова, развиваются и российско-китайские связи. «Наши отношения с Китаем переживают лучшие времена в истории отношений», — отметил Лавров. Но там тоже свои сложности, к которым Россия старается относится сочувственно.

Мы понимаем, что Китай гораздо глубже интегрирован в процессы глобализации: у него экономика больше, резервы больше. Для Китая выход из-под западной зависимости гораздо сложнее, чем для России, — отметил Лавров.

Возможно, не так идеально, но тоже интенсивно развиваются отношения и со странами Центральной Азии. По словам Лаврова, с ними есть множество общих форматов работы, которые помогают сохранять взаимодействие на высоком уровне.

Друзьями Москвы также принято считать и страны Латинской Америки. Ни одно государство, за исключением Багамских островов, не присоединилось к антироссийским санкциям, — заключил российский министр.

Карабах ослабляет ОДКБ

Со многими отношения, разумеется, остаются на высоком уровне. Но некоторые союзники Москвы со временем оказываются меж двух огней. Яркий пример — Армения. Ереван сегодня мечется между Москвой и Западом, тем самым нанося урон не только себе, но и таким организациям, как ОДКБ и СНГ. В частности, на последнем заседании лидеры ОДКБ поэтому не смогли согласовать итоговый документ и рассмотреть детали миссии организации в Армению.

У нас есть сложности с нынешней ситуацией в Армении, когда наши армянские друзья продвигали необходимость присутствия миссии ОДКБ в Карабахе, но принять это решение не удалось, так как армянские коллеги настаивали, чтобы в документе было обязательное осуждение Азербайджана, — прокомментировал Лавров ситуацию в Карабахе.

Шеф российской дипломатии не обошел стороной и нынешнюю ситуацию в Лачинском коридоре. По его словам, азербайджанская сторона предоставила России все материалы о нарушениях трехсторонних договоренностей. Москва обещала рассмотреть их и урегулировать ситуацию в ближайшее время.

Российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в них запрещенных негуманитарных негражданских товаров, — заявил российский министр.

«Он был весьма непростым, в какой-то степени уникальным», — охарактеризовал Лавров прошедший год. Каким будет начавшийся 2023 год — гадать рано, однако совершенно точно, что Москва готовится отходить от сотрудничества с Западом и строит новые системы.