https://static.news.ru/photo/fec6a13e-5b18-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Обострение ситуации в сирийском Идлибе не должно стать поводом для вмешательства Соединённых Штатов. Об этом 29 февраля заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Нельзя допустить, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства со стороны Соединённых Штатов, — приводит ТАСС слова иранского президента.

28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Анкара пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Москве 5 или 6 марта.