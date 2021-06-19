Рухани отказался назвать имя нового президента Ирана

https://static.news.ru/photo/c4362438-d0c2-11eb-bf42-96000091f725_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Действующий президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что уже известно, кто победил на президентских выборах, поздравил преемника, но отказался назвать его имя, передаёт телеканал TV3. Голосование прошло 18 июня. Два кандидата уже поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на выборах.

Поздравляю народного избранника. Поскольку пока ещё официально об этом не было объявлено, я с учётом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов, — заявил Рухани.

Политик надеется, что через 45 дней новый президент страны приступит к своим обязанностям. Он не смог принять участие в выборах, так как его второй срок в этой должности подходит к концу.

За президентское кресло изначально боролись семь кандидатов, но трое из них сняли свои заявки. За руководящую должность в итоге конкурировали глава судебной власти ИРИ Ибрахим Раиси, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, вице-председатель парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми и экс-глава Центробанка республики Абдольнасер Хеммати.

Аналитики уверены, что новым президентом станет Ибрахим Раиси. Его поддерживает верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин дал прогноз на результат президентской гонки и рассказал, как приход новой власти повлияет на отношения с РФ.