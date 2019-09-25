https://static.news.ru/photo/5de977d6-dfb8-11e9-ba81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Безопасность ближневосточного региона должна быть обеспечена без привлечения США. Об этом во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Безопасность региона должна обеспечиваться без американских войск и американского оружия, — цитирует политика ТАСС .

Как писал News.ru, ранее, выступая с трибуны ООН, Рухани сообщил, что его страна столкнулась с экономическим терроризмом со стороны Вашингтона. По его словам, власти США, угрожая другим странам, пытаются лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике.