Рухани: Иран пройдёт вторую волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/55e58e1e-c679-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Исламская Республика Иран пройдёт вторую волну коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил 15 июля 2020 года президент страны Хасан Рухани. Политик признал, что заболевание «вернулось» в государство, и сказал, что Тегеран продолжает бороться с COVID-19.

До этого власти, несмотря на увеличение числа случаев заражения после спада, заявляли, что в Иране до сих пор продолжается первая волна коронавируса, передаёт государственное телевидение республики. По мнению Рухани, в начале пандемии больше всего пострадали северные и центральные регионы. Сейчас COVID-19 в основном поражает, начиная с середины июня 2020-го, южные районы страны.

С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая, — заявил Рухани.

Сейчас в Иране с 19 февраля 2020-го, когда Тегеран впервые сообщил о коронавирусе, выявили свыше 262 тысяч случаев заражения. Из них 13,2 тысячи закончились летальным исходом. Исцелились свыше 225 тысяч человек.



Эпидситуация в стране имеет скачкообразный характер: миновав в конце марта – начале апреля скачок (свыше 3 тысяч случаев в сутки), в начале мая республика регистрировала меньше тысячи случаев, после чего обстановка вновь ухудшилась. В начале июня установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность — с двухзначных показателей до трёхзначных.

За всё время пандемии в мире заболели свыше 13,4 млн человек. Из них около 581 тысячи скончались. Почти 7,8 млн поправились. РФ занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире — 746 369. На первом месте США — более 3,5 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,9 млн, на третьем Индия — более 937 тыс. заболевших. Число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6422, до 746 369. В Москве выявили 628 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может избежать второй волны новой коронавирусной инфекции. Динамика сокращения количества заразившихся новым заболеванием даёт на это надежду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При это в самом Минздраве не исключают подъёма заболеваемости респираторными инфекциями в новом эпидемическом сезоне. Распространению вирусов будут способствовать школьные, студенческие, рабочие коллективы. Снизить риск заражения коронавирусом можно, считают медики, всё теми же испытанными способами: маски в общественных местах и вакцинация от гриппа и пневмококка.