Рухани: Иран преодолел третью волну нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/bf002046-4043-11eb-a928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Исламская Республика Иран преодолела третью волну распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал 17 декабря президент страны Хасан Рухани. На данный момент медики в ИРИ зафиксировали 1 131 077 заражённых за всё время пандемии. Из них скончались 52 883, поправились — 844 430.

Первый случай COVID-19 в ИРИ подтвердили 19 февраля 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Ещё в середине и во второй половине ноября государство стабильно устанавливало антирекорды заболеваемости и смертности от недуга, заявляя ежедневно о более чем 13 тысячах новых пациентов с COVID-19, при этом число летальных исходов превышало 400. В настоящее время наблюдается снижение прироста количества инфицированных и смертельных случаев.

Очень рад тому, что нам в совместной работе с народом, медицинскими сотрудниками, мобилизованными силами удалось преодолеть третью волну коронавируса, — отметил Рухани.

Тегеран указывал на улучшение ситуации в ряде регионов после введения ограничений с 21 ноября: через три недели количество «красных» (с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией) городов резко упало 160 до 12, за счёт этого увеличилось число «оранжевых» и «жёлтых» районов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона не гарантирован ранний доступ к вакцинам от COVID-19. По данным ВОЗ, предположительно, в страны АТР вакцина начнёт поступать только в середине или конце 2021 года.