Рудольф Гесс 80 лет назад перелетел из Германии в Великобританию

https://static.news.ru/photo/0ca4d11e-b189-11eb-a29d-96000091f725_660.jpg Рудольф Гесс Фото: Scherl/Global Look press

До сих пор эта история окутана тайной. Даже спустя 80 лет нет никаких официальных объяснений того, почему высокопоставленый нацистский функционер совершил свой полёт из Германии в Великобританию 10 мая 1941 года.

Будучи заместителем Адольфа Гитлера в НСДАП, Рудольф Гесс совершил поступок, который поставил в тупик не только агентов всех секретных служб, но и самого фюрера. Имперский министр без портфеля неожиданно перелетел в Великобританию на самолёте Messerschmitt. Наиболее распространённая версия — Гесс искал контакты для мирных переговоров с правительством Великобритании, используя неформальные связи. Однако англичане объявили Гесса военнопленным, а Гитлер был вынужден признать своего заместителя сумасшедшим. Он пробыл в тюрьмах до 1987 года, когда, как считается, покончил с собой.

В 1976, 1979 и 1981 годах СССР якобы заявлял о своём желании обсудить возможности принятия согласованного решения по вопросу Гесса, но в Великобритании эти импульсы проигнорировали. Хотя ранее британцы ссылались на то, что в СССР будут недовольны смягчением условий для этого необычного узника.