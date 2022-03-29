Руденко напомнил Баку и Еревану про соглашение о прекращении огня

Россия надеется, что напряжённость в Карабахе будет урегулирована на основе трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Мы рассчитываем, что всё это будет всё-таки урегулировано в рамках трёхстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, — сказал Руденко.

26 марта в Минобороны России сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. В бюллетене отмечалось, что азербайджанские военные выставили наблюдательный пост и нанесли четыре удара по позициям противника с помощью БПЛА Bayraktar TB2.

Позднее азербайджанское Минобороны прояснило свою позицию и выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства. В Баку отметили, что республика привержена трёхстороннему заявлению и не нарушила ни одного из его положений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.