Руденко: бойцы ВСУ недовольны тратой денег на Новый год вместо фронта

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г. Одесса, Украина

Военкор Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео с жалобой одного из бойцов ВСУ на то, что власти Украины тратят деньги на украшения городов к Новому году вместо поддержки фронта. По мнению Руденко, украинские политики предпочитают за эти деньги «строить виллы на курортах Запада».

Почему вы никак не поймете, что тем, кто вас посылает на фронт, плевать, что там с вами. Вы просто способ обогащения для людей, захвативших власть на Украине. Из $113 млрд, выделенных на обеспечение ВСУ, можно было бы построить из пачек денег укрепрайоны, — написал Руденко.

Военкор предрек, что Украина проиграет, и тогда бойцы ВСУ осознают, что сражались за «подонков и предателей». По его словам, к тому моменту уже будут убиты их друзья, разрушены города, а впереди — «только пустота».

Но вы сами в этом виноваты, и это ваша расплата за предательство веры и братьев, — добавил корреспондент.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее страна и народ погибнут без финансовой помощи Запада. Она сказала об этом на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы США заблокировали принятие законопроекта о выделении Киеву помощи на сумму более $60 млрд.