Рубен Варданян: миссия невыполнима Каковы могут быть истинные намерения отказавшегося от российского гражданства миллиардера из Армении

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Рубен Варданян

Удивительное дело. За несколько последних месяцев на наших глазах Армения превратилась в рай для легких на подъем российских прозападных либеральных эмигрантов, эдаких перекати-поле, коим невыносимо ныне жить на родине. Душит их в России «кровавый режим», а в Армении жить недорого, виз не надо, а главное — всегда можно незаметно проскользнуть и обратно. И вдруг в этой биомассе в основном бывших и стремительно забываемых деятелей мелькнул золотой в широком смысле профиль известного финансиста Рубена Варданяна.

Сам бизнесмен не просто заявил о своем переезде именно в Карабах, но и публично отказался от российского паспорта. То есть от гражданства страны, в которой он жил со студенческих лет, где занимался разного рода финансовыми играми, сколотил немалое, по некоторым оценкам, миллиардное состояние. А это, если хотите, жест глубоко символический. Ведь еще буквально в мае в своем интервью российскому Forbes Варданян проникновенно говорил о социальной ответственности бизнеса, мягко, но порицал коллег по списку миллиардеров, которые зарабатывают деньги в России, а вкладывают или просто тратят их в Италии или Испании.

То есть совсем недавно биржевик Варданян не оставлял сомнений в своем правильном восприятии социальной ответственности бизнеса, повторяя известный постулат о том, что истинная национальная элита способствует своими капиталами развитию своей страны, строя, например, передовые школы. А ныне уже большой вопрос, к какой истинно национальной элите он реально себя причислял.

Правда, сам Варданян уже давно финансировал международный лицей для одаренных подростков в армянском городе Дилижан, который стал звеном на пути обучения в лучших университетах мира. Тем более что выпускник МГУ Варданян сам находил время, чтобы стажироваться практически во всех лучших университетах в США, будь то Йельский университет, Стэнфорд или Гарвард. А это — известная основа устойчивых личных связей через океан, где сильна и влиятельна армянская диаспора.

Надо сказать, что непростой и довольно запутанный российский бизнес Варданяна время от времени привлекал внимание разного рода расследователей. В частности, его инвестиционную группу «Тройка Диалог» подозревали в управлении почти восьмьюдесятью офшорными компаниями, через которые из России было выведено более четырех миллиардов долларов. Правда, против самого бизнесмена конкретных обвинений сформулировано не было, а сам он утверждал, что действовал в интересах своих клиентов. Тем более что тотальная офшоризация российской экономики и ее такое выдаивание в то время были в порядке вещей.

Гораздо серьезнее было дело в 2019 году, когда 22 депутата Европарламента обратились с открытым письмом к тогдашнему главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой проверить деятельность Варданяна и его партнера по некоторым операциям с литовским банкиром Романовым. Тогда, видимо, оказалось не до расследований, на горизонте уже маячила пандемия. Но в некотором смысле для Варданяна это был крайне неприятный сигнал. А сегодня в атмосфере глобальной западной атаки на состояния олигархов из России на Западе в любой момент могут вернуться к этому вопросу.

Но, как представляется, деловое чутье не подводит банкира. И ныне он действует на опережение. Вероятнее всего, что и отказ от российского паспорта, и переселение на родину предков под благовидным предлогом помощи Карабаху — это поспешные маневры, гарантирующие Варданяну под прикрытием к тому же армянских диаспор «отмазку» на случай попыток припомнить ему «близость к Путину». В конце концов, кто первым возглавлял любимую игрушку российских властей — инновационный центр «Сколково», вскоре превратившийся в насос для перекачки государственных средств в заинтересованные карманы? Конечно, Варданян.

Фото: shutterstock Инновационный центр «Сколково»

Западные политики, спящие и видящие вытеснение России с Южного Кавказа, вполне могут оценить маневр Варданяна, способного запутать ситуацию вокруг Карабаха, когда там худо-бедно, но уже стали выполняться достигнутые с участием Москвы соглашения о переходе территорий под законный контроль Азербайджана. Ведь появление известного армянского мецената может спровоцировать новый «праздник непослушания» в среде местных политиков, которые с удовольствием воспользуются негласными связями Варданяна для усиления контактов с теми же французами, готовыми, дескать, хоть завтра прислать в Карабах своих миротворцев. А Варданян способен посулить армянам на этой территории и новые вложения. Действительно, не в восстановление же Донецка ему инвестировать заработанные непосильным трудом в России капиталы...

Тут, правда, в информационное пространство запущена конспирологическая версия о том, что, мол, Варданян переселился с Рублевки в Армению не просто так. Мол, в союзе с карабахцем Араиком Аратюняном и старой гвардией в лице того же Роберта Кочаряна он готов перевернуть политическую ситуацию в Армении и выступить влиятельным противовесом Николу Пашиняну. Но на поверку этот вброс скорее осуществлен для отвлечения внимания от истинных целей. Во-первых, до новых выборов в Армении еще далеко, а у Пашиняна есть инструменты для приведения в сознание Варданяна. А во-вторых, нет никакой разницы в откровенно прозападной ориентации обоих. Как говорится, два сапога — пара. И оба левые.

Иными словами, банкир с неоднозначной репутацией как бы уходит в серую зону, гарантирующую ему прикрытие на случай любых преследований. Вопрос, как далеко ему придется туда зайти. А тому, как относится Россия к предательству своих интересов, есть известные примеры.