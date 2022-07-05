RT выяснил, где содержат пленных командиров «Азова» RT: пленных командиров «Азова» содержат в России

Сдавшихся в Мариуполе в плен командиров «Азова» Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара содержат в России, сообщил RT источник. По его данным, их доставили на один из спецобъектов.

Кроме того, источник опроверг ранее распространившуюся информацию о нахождении боевиков в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Ранее эту же информацию озвучили во ФСИН.

Напомним, Паламар вышел с мариупольского завода «Азовсталь» и сдался в плен 20 мая. В тот же день территорию завода покинул и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, пройдя стандартную процедуру сдачи в плен.