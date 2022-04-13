RT: среди сдавшихся в плен солдат в Мариуполе оказались британцы

Среди украинских морпехов, сдавшихся в плен ВС РФ в Мариуполе, оказались британские наёмники, сообщает RT со ссылкой на источники в силовых структурах. Отмечается, что в плену оказался 28-летний Эслин Эйдин Даниэль Джон, командовавший миномётной батареей, и Пиннер Шаун 1973 года рождения, которого задержали утром 12 апреля.

28-летний уроженец Ноттингема Эслин Эйдин Даниэль Джон командовал миномётной батареей. Он тяжело ранен. Ещё один гражданин Великобритании, Пиннер Шаун 1973 года рождения, был задержан утром 12 апреля, когда пытался прорвать окружение, — говорится в сообщении.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в государстве создаётся иностранный легион для добровольцев из-за рубежа — интернациональный легион территориальной обороны Украины. Он напомнил, что в президентском указе от 2016 года сказано, что иностранцы могут служить в Вооружённых силах Украины и силах территориальной обороны.

По данным National Post, Украина приостановила набор наёмников в интернациональный легион. Среди причин источники издания назвали недостаток оружия и большое количество малоопытных добровольцев.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что ситуация на Украине усугубляется из-за притока наёмников из стран Европы и Ближнего Востока. Он отметил, что в их вербовке участвуют представители украинских диппредставительств.