В Сети опубликованы кадры из Мариуполя

Телеканал RT опубликовал кадры из Мариуполя, снятые с высоты птичьего полёта. На видео показаны пустые улицы и обгоревшие многоэтажки, на выезде из города движется колонна легковых автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что граждан, желающих покинуть Мариуполь, и лиц, пострадавших в ходе боевых действий, доставят в пункты временного размещения. Оборонное ведомство пообещало обеспечить прибывающих товарами первой необходимости и в краткие сроки решить вопросы по размещению детей в детских садах, а школьников и студентов — в образовательных учреждениях.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек. Речь идёт о мирных жителях, отметил он.

По данным Минобороны РФ, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация уже достигла катастрофических масштабов. В частности, такая ситуация сложилась в Мариуполе.