Находки российских военных специалистов указывают, что миссия ОБСЕ на Украине могла направлять ВСУ данные о расположении сил Народной милиции ДНР, сообщает RT со ссылкой на источники в силовых структурах. Доказательством служат найденные технические устройства для взаимодействия между организацией и украинскими военными.

Выводы о том, что специалисты ОБСЕ могли передавать ВСУ данные о действиях Народной милиции ДНР, были сделаны после обнаружения в посёлке Бердянское и других населённых пунктов техустройств, которые указывают на взаимодействие организации с украинскими военными для корректировки их ударов.

9 марта на базе автомобильного прицепа <...> обнаружено устройство с видеокамерой высокого разрешения, предназначенной для видеофиксации нарушения режима прекращения огня на ЛБС сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ. <...> При осмотре места размещения прицепа также обнаружены две карты памяти стандарта Micro SD и карта местности. В ходе анализа информации, хранящейся на картах памяти, обнаружен видеофайл, указывающий на корректировку оператором ударов артиллерии вооружённых формирований Украины с позиций ВСУ по н. п. Саханка и Безыменное Донецкой области. В частности, 22 февраля в период с 15:00 до 16:00 по позициям Народной милиции ДНР было произведено до 20 выстрелов из артиллерийских орудий калибра не менее 120 мм, — говорится в сообщении.

Находки были обнаружены 19 марта: на покинутых позициях нацбатальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в станице Зачатовка найден ноутбук Lenovo с установленным специализированным ПО. В ходе его изучения было установлено, что оно использовалось в качестве подсистемы «сбора, обработки, отображения и анализа информации о воздушной обстановке „Вираж-планшет“, а также чат для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями TeamSpeak 3», сообщили источники в силовых структурах. С данного устройства велось подключение к ПО для управления IP-видеокамерами и АСУ «Днiпро» (закрытый локальный сегмент сети).

Всё это указывает на вероятную причастность мониторинговой миссии ОБСЕ к нарушениям мандата Европейской парламентской организации. Полученные данные являются доказательством, что международная организация могла участвовать в «создании условий для передачи данных объективного контроля с технических устройств, размещённых на линии боевого соприкосновения, для корректировки артиллерийского огня ВСУ до начала специальной операции ВС РФ».

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил ОБСЕ в нарушении принципов беспристрастной работы и сделал предположение что из-за пособничества ВСУ миссия покинула зону специальной военной операции.