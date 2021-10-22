RT: хакер Савельев продал архив с пытками во ФСИН за $2 тысячи

Источники издания RT в силовых структурах заявили, что бывший заключённый программист Сергей Савельев не передал архив с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове, а продал его за $2 тысячи. Они пояснили, что мужчина объявлен в розыск за нарушения правил досрочного освобождения.

Это не шпионаж, и не госизмена, но, файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения, — сказал источник.

По сведениям силовиков, при продаже файлов Савельев получил деньги на Яндекс-кошелёк.

Савельев передал Gulagu.net видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего заключённого программиста Сергея Савельева. Именно он передал Gulagu.net архив видео с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Дело находится в производстве Главного управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области.