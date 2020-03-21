Легализация эвтаназии в Германии указывает на возвращение этой страны к идеологии Третьего рейха. Об этом заявили в Русской православной церкви.
Я хотел бы прежде всего поздравить Германию с тем, что 75 лет спустя после победы над нацизмом возрождается наследие Адольфа Гитлера, — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
По его словам, Гитлер является «пионером эвтаназии», который не только проводил соответствующие опыты, но и идеологически обосновал её необходимость. Тогда эвтаназии подвергались старики с тяжёлыми психическими заболеваниями или увечьями.
И вот мы сегодня являемся свидетелями того, как эта нацистская идеология возрождается, — считает Иларион.
Представитель РПЦ подчеркнул, что жизнь и смерть человека находятся в руках божьих. В том случае, если он страдает, то это страдание ему посылается богом для очищения, подчеркнул Илларион.
Митрополит считает, что есть особые случаи, когда человек находится на аппарате ИВЛ или искусственной почки и добровольно отказывается от лечения. Представитель РПЦ подчеркнул, что это является нравственным выбором, который может сделать каждый человек,
NEWS.ru писал, что Ватикан открыл архивы папы римского Пия XI. В них могут содержаться документы об отношениях между Ватиканом и гитлеровской Германией.
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