https://static.news.ru/photo/307c5fce-6b73-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легализация эвтаназии в Германии указывает на возвращение этой страны к идеологии Третьего рейха. Об этом заявили в Русской православной церкви.

Я хотел бы прежде всего поздравить Германию с тем, что 75 лет спустя после победы над нацизмом возрождается наследие Адольфа Гитлера, — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его словам, Гитлер является «пионером эвтаназии», который не только проводил соответствующие опыты, но и идеологически обосновал её необходимость. Тогда эвтаназии подвергались старики с тяжёлыми психическими заболеваниями или увечьями.

И вот мы сегодня являемся свидетелями того, как эта нацистская идеология возрождается, — считает Иларион.

Представитель РПЦ подчеркнул, что жизнь и смерть человека находятся в руках божьих. В том случае, если он страдает, то это страдание ему посылается богом для очищения, подчеркнул Илларион.

Митрополит считает, что есть особые случаи, когда человек находится на аппарате ИВЛ или искусственной почки и добровольно отказывается от лечения. Представитель РПЦ подчеркнул, что это является нравственным выбором, который может сделать каждый человек, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Ватикан открыл архивы папы римского Пия XI. В них могут содержаться документы об отношениях между Ватиканом и гитлеровской Германией.