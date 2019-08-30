https://static.news.ru/photo/69d2b6ca-ccf3-11e9-aed2-fa163e074e61_660.jpg Архиепископ Иоанн Фото: orthodoxie.com

Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну (Реннето), возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, не оправдано. Об этом заявил зампред Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов.

С точки зрения канонического права выдача отпускной грамоты архиепископу Иоанну, который о ней не просил, вызывает недоумение. Впрочем, после предоставления Константинопольским патриархом автокефалии Украинской церкви, которая тоже о ней не просила, удивляться уже ничему не приходится, — цитирует Балашова ТАСС .

По мнению представителя РПЦ, причины, по которым была создана архиепископия, за время её существования исчерпали себя.

Как писал News.ru, архиепископ Иоанн (Реннето), управляющий Западноевропейским экзархатом русских приходов, более не является иерархом Константинопольской церкви. Синод возложил ответственность за приходы русской традиции в Западной Европе на митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса).