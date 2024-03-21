Роулинг разозлили слухи о спрятанных ею членах семьи Роулинг пригрозила фан-сайту Wizarding News судом за ложь о своей семье

Фото: imago stock&people/imago stock&people/Global Look Press

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг пригрозила фан-сайту Wizarding News судебным иском после того, как посвященный ее книгам о Гарри Поттере ресурс опубликовал слухи о семье писательницы, сообщает Deadline. Автор серии романов заявила в Twitter (X), что это атака из-за ее взглядов на трансгендеров. Роулинг назвала ложью информацию, что у нее есть дочь и внучка, которых она прячет от всего мира.

Писательница отметила, что даже для такого «днища», как этот сайт, публикация сведений и фотографий ее предполагаемых родственников, — это уже слишком. Автор книг подчеркнула, что на людях, которые с ней никак не связаны, была нарисована мишень. Роулинг добавила, что желающие могут ненавидеть ее сколько хотят, но их действия будут иметь последствия для людей, которых она даже не знает.

Ваша вендетта против меня наносит побочный ущерб невинным людям. Если судебный иск — единственный способ защитить их, я им воспользуюсь, — подчеркнула Роулинг.

У сайта Wizarding News более 37 тысяч подписчиков в Twitter (X), он существует уже 22 года. Администраторы ресурса решительно критикуют взгляды Роулинг на гендерную идентичность, описывая ее как «недалекую фанатичку, одержимую клеветой на трансгендеров при каждой возможности».

Подписчики писательницы отметили, что после заявления Роулинг спорную информацию из Сети удалили, но ни извинений, ни опровержений не было.

В начале марта первая трансгендерная телеведущая Великобритании, сменившая пол с мужского на женский, Индия Уиллоуби заявила в полицию на Джоан Роулинг. Она обвинила писательницу в «преступлении на почве ненависти» после того, как «мама Ро» назвала Уиллоуби мужчиной.